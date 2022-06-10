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محافظتان تسجلان 2000 حريق في النصف الأول من العام الحالي والخسائر "مليارية"

Category: أمـن

Date: 2022-06-10T17:52:33+0000
محافظتان تسجلان 2000 حريق في النصف الأول من العام الحالي والخسائر "مليارية"

شفق نيوز / كشفت مصادر في الدفاع المدني بمحافظتين عراقيتين، اليوم الجمعة، عن تسجيل نحو 2000 حريق خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، فيما بلغت الخسائر المادية مليارات الدنانير.

وقالت مصادر في الدفاع المدني بمحافظتي النجف والمثنى لوكالة شفق نيوز إن "محافظة النجف سجلت أكثر من 1000 حريق خلال النصف الأول من العام الحالي، مع تسجيل 4 وفيات جراء هذه الحرائق التي حصلت في المحافظة"، مبينة أن "محافظة المثنى سجلت 900 حريق خلال النصف الاول هي الاخرى من العام الحالي، فيما لم تسجل وفيات أثناء وقوع هذه الحرائق".

وبينت المصادر، أن "المبالغ المالية المقدرة لهذه الحرائق تجاوزت الـ10 مليار دينار في المحافظتين كحد أدنى، لأن بعضها يصنف من الحرائق ذات الدرجة العليا، وأصاب مجمعات تجارية كبيرة".

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