محافظة عراقية قد تلجأ إلى الأهالي لحماية ابراج الطاقة

شفق نيوز/ طالبت الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين، يوم الاحد، السلطات الامنية بإشراك الأهالي في حماية ابراج الطاقة الكهربائية وحفظ الامن، واصفة ما تتعرض له المحافظة بأنه "هجمة نفسية ممنهجة".

وقال نائب المحافظ اسماعيل ابراهيم الهلوب، لوكالة شفق نيوز، ان "الارهابيين والمخربين فجروا 17 برجا للطاقة الكهربائية تمتد بين صلاح الدين والمحافظات الاخرى خلال الـ72 الماضية، ما يتطلب وضع خطة امنية محكمة لحماية الابراج".

واكد على ضرورة "اشراك الاهالي بأدوار امنية فاعلة لمنع استهداف الابراج لوجود قصور امني في حماية ابراج الطاقة".

واضاف ان "صلاح الدين تتعرض لهجمة نفسية ممنهجة تستهدف عصب الحياة في المحافظة للتأثير على نفوس الاهالي لاهداف خاصة"، داعيا الى "ردع عصابات الارهاب والتخريب التي تستهدف راحة واستقرار المواطن على الرغم من معاناة المحافظة من قلة التجهيز الكهرباء والحرمان شبه الدائم من التيار الكهربائي".

واشار الهلوب الى ان "اهالي صلاح الدين قادرون على حماية ابراج الطاقة والممتلكات العامة وجميع المفاصل الخدمية شريطة منحهم الدور الامني المطلوب والدعم اللازم".

وتتعرض ابراج الطاقة في المحافظات الساخنة (ديالى وكركوك وصلاح الدين) لهجمات مستمرة غالبا ما يقف وراءها تنظيم داعش او جهات تخريبية تسعى لمكاسب مادية.