محافظة عراقية تعزز أمن طرقها الخارجية لمواجهة "اغتيالات الثأر"

شفق نيوز/ أفاد مسؤول حكومي في صلاح الدين، يوم الأربعاء، بإطلاق خطة تعزيز شاملة للطرق الخارجية في محيط المدن والوحدات الإدارية الساخنة لمواجهة الاغتيالات الجنائية والغامضة التي غالبا ما تجير لدوافع إرهابية.

وقال المسؤول لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة شهدت جملة اغتيالات مجهولة في بادئ الأمر بمناطق أطراف سامراء وبلدات أخرى وبعد التحقيقات والتحريات الأمنية اتضحت دوافعها الثأرية والشخصية وتم حسمها والقبض على جميع الجناة ومنفذي الهجمات".

وأكد أن "السلطات الأمنية نشرت مفارز إضافية في الطرق الخارجية والنائية ودوريات متحركة على مدار الساعة لمنع وقوع أي هجمات او اغتيالات تثير الرعب في نفوس الأهالي وباشراف امني عالي".

يأتي ذلك، في وقت تؤكد جهات أمنية في صلاح الدين، وجود أي اغتيالات إرهابية منذ أشهر عدة في عموم المحافظة، وذلك بعد سلسلة إجراءات أمنية مشتركة بين الأجهزة الأمنية ومسؤولي الوحدات الإدارية ومختاري المناطق.

وتشهد صلاح الدين، حوادث اغتيالات مستمرة تطال مواطنين في الطرق وفي المنازل او الأماكن العامة وبظروف غامضة.