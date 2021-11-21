محافظة عراقية تستنفر أجهزتها الأمنية لاعتقال ناشط تعرض للمرجع الصدر بالسب

شفق نيوز / استنفرت محافظة ذي قار، جنوبي العراق، يوم الأحد، أجهزتها الأمنية كافة، للبحث عن الناشط أحمد الوشاح، وإلقاء القبض عليه، بعد تعرضه بالسباب على المرجع الديني محمد صادق الصدر.

وذكر محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "أصدرنا توجيها للسيطرات الأمنية في المحافظة كافة، بتنفيذ أمر إلقاء القبض على (احمد الوشاح) لتطاوله على السيد الشهيد الصدر المقدس".

وكانت اللجنة القانونية في التيار الصدري، قد أعلنت في وقت سابق من يوم الأحد، إقامة دعوى قضائية ضد الناشط (أحمد الوشاح) بعد تجاوزه على الرموز الدينية في العراق.

وأحمد الوشاح، هو ناشط في حراك تشرين الشعبي، وكان قد تجاوز بالسب والشتم على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ووالده محمد صادق الصدر.