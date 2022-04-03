محافظة عراقية تتحصن لـ"غزوات رمضان" بخطط جديدة

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري رفيع في ديالى، اليوم الاحد، باطلاق خطط تحصين شاملة للقطعات والمناطق "الساخنة" تحسباً لهجمات تنظيم داعش والتي يطلق عليها "غزوات رمضان".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن وفداً امنياً رفيعاً برئاسة قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي وقائد قاطع عمليات ديالى للحشد طالب الموسوي واللواء الركن علي فاضل عمران قائد عمليات ديالى للجيش وقائد الفرقة الأولى اللواء الركن طه اللهيبي اجروا جولة استطلاعية للوقوف على الخطط والتحصينات الأمنية لمواجهة هجمات داعش الليلية خلال شهر رمضان والتي يطلق عليها "غزوات رمضان".

وبين المصدر، أن "الهدف من الاستطلاع اطلاق خطة انتشار وتحصين جديدة في القواطع والمواقع الساخنة وتعزيزها للافراد والمعدات الحربية واللوجستية في كافة القواطع الماسكة لحماية المدنيين في أيام شهري رمضان وتطبيق خطط جديدة تجهض مخططات وهجمات داعش قبل وقوعها".

وتشهد محافظة ديالى وعموم المحافظات الساخنة خلال شهر رمضان من كل عام هجمات متعددة تعرضت لها من قبل تنظيم "داعش" والتي يطلق عليها "غزوات رمضان".