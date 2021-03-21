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محادثات عسكرية عليا بين العراق وباكستان

Category: أمـن

Date: 2021-03-21T15:03:18+0000
محادثات عسكرية عليا بين العراق وباكستان

شفق نيوز/ أعلنت القوات المسلحة الباكستانية، أن رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال نديم رضا بحث مع كبار المسؤولين العسكريين في العراق، تعزيز العلاقات والتنسيق العسكري والامني بين اسلام اباد وبغداد. 

ونقلت صحيفة "ديلي تايمز" الباكستانية عن دائرة العلاقات العامة التابعة للجيش الباكستاني، قولها إن الجنرال رضا اجرى خلال زيارته الرسمية الى بغداد، محادثات مع وزير الدفاع جمعة عناد، ورئيس الاركان عبدالامير رشيد يار الله اللامي وقائد القوات الجوية الفريق الركن شهاب جاهد علي. 

وتناولت المحادثات الباكستانية-العراقية، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الامنية والعسكرية والوضع الاقليمي الراهن. 

كما بحث المسؤولون العسكريون من الطرفين، سبل تعزيز مستوى وحجم التعاون العسكرية المشترك بين البلدين، وأكدوا على العمل من أجل تعميق العلاقات. 

واكد الجنرال رضا على الدور الإيجابي الذي تلعبه باكستان في مواجهة التطرف الارهابي واستعرض الجهود الباكستانية من أجل تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين، خاصة في أفغانستان. 

وكان قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجواه أشاد في 25 فبراير/شباط الماضي، بالتضحيات التي بذلها الشعب العراقي  في محاربة الإرهاب، وعرض على وزير الدفاع العراقي جمعة عناد كل المساعدة الممكنة للتعاون مع العراق في المجالات العسكرية المتاحة، في حين أكد الطرفان على رغبتهما في العمل معا من اجل تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة.

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