"مجهول" ينهي حياة موظفة بالتربية وأبنتها طعناً بسكين في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، بمقتل موظفة في وزارة التربية وأبنتها في محافظة النجف طعناً بسكين من قبل شخص مجهول.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قضاء الكوفة وسط المحافظة سجل حالتي قتل لامراتين احدهما في الخمسينيات من عمرها وهي موظفة في وزارة التربية، والثانية ابنتها عمرها دون العشرين وهي طالبة".

واوضح أن "القاتل والذي لم يعرف لغاية الآن اقتحم منزل المجنى عليهما وقام بقتلهما طعناً بواسطة سكين حادة، ثم لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة المكان".

وتابع المصدر أن "الأجهزة الامنية طوقت مكان الحادث وباشرت بفتح تحقيق موسع لمعرفة ملابساته".