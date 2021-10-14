مجهول يستقل دراجة نارية يقتل ويصيب 3 أشخاص في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بقضاء الدواية شمال شرقي محافظة ذي قار، يوم الخميس، بمقتل واصابة 3 أشخاص بحادث إطلاق نار من قبل شخص مجهول في القضاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن " شخصا مجهول الهوية يستقل دراجة نارية في منطقة سكينة التابعة لقضاء الدواية، فتح نيران سلاحه على 3 أشخاص وقتل أحدهم وأصاب الاثنين الآخرين بجروح خطرة، ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة المصدر".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها والمصابين الى مدينة الناصرية (المستشفى التركي) لغرض تلقي العلاج اللازم ".

وهذا الحادث الثاني الذي يشهده القضاء اليوم، حيث أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، بمقتل واصابة 3 أشخاص بشجار مسلح.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شجارا مسلحا بين أفراد من عشيرة البو طويل بقضاء الدواية شمالي شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة نتيجة خلافات سابقة على أرض زراعية وشفلات انتهت بمقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطرة".

وبين المصدر، أن "الشجار لا يزال مستمرا وتحاول القوات الأمنية السيطرة عليه، لكن تواجه صعوبة في اقناع الأطراف باللجوء إلى الهدنة".