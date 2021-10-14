سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مجهول يستقل دراجة نارية يقتل ويصيب 3 أشخاص في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-10-14T19:16:30+0000
مجهول يستقل دراجة نارية يقتل ويصيب 3 أشخاص في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بقضاء الدواية شمال شرقي محافظة ذي قار، يوم الخميس، بمقتل واصابة 3 أشخاص بحادث إطلاق نار من قبل شخص مجهول في القضاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن " شخصا مجهول الهوية يستقل دراجة نارية في منطقة سكينة التابعة لقضاء الدواية، فتح نيران سلاحه على 3 أشخاص وقتل أحدهم وأصاب الاثنين الآخرين بجروح خطرة، ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة المصدر".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها والمصابين الى مدينة الناصرية (المستشفى التركي) لغرض تلقي العلاج اللازم ".

وهذا الحادث الثاني الذي يشهده القضاء اليوم، حيث أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، بمقتل واصابة 3 أشخاص بشجار مسلح. 

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شجارا مسلحا بين أفراد من عشيرة البو طويل بقضاء الدواية شمالي شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة نتيجة خلافات سابقة على أرض زراعية وشفلات انتهت بمقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطرة". 

وبين المصدر، أن "الشجار لا يزال مستمرا وتحاول القوات الأمنية السيطرة عليه، لكن تواجه صعوبة في اقناع الأطراف باللجوء إلى الهدنة".

related

مسلحون يُجهزون على شخصين اثنين في ذي قار

Date: 2021-07-17 18:58:10
مسلحون يُجهزون على شخصين اثنين في ذي قار

بعد خروجه من السجن.. رصاصة "مجهولة" تنهي حياة ثلاثيني جنوبي العراق

Date: 2021-07-28 19:46:39
بعد خروجه من السجن.. رصاصة "مجهولة" تنهي حياة ثلاثيني جنوبي العراق

جريح بهجوم مسلح على موكب حسيني في كركوك

Date: 2021-08-17 04:51:48
جريح بهجوم مسلح على موكب حسيني في كركوك

انفجار في ذي قار

Date: 2021-07-19 07:09:19
انفجار في ذي قار

انتحار فاشل وهجوم مسلح في ذي قار

Date: 2021-05-15 17:06:58
انتحار فاشل وهجوم مسلح في ذي قار

توضيح رسمي بشأن تقطيع جثة عراقي بطريقة مروعة

Date: 2021-01-10 21:01:37
توضيح رسمي بشأن تقطيع جثة عراقي بطريقة مروعة

هجوم مسلح يستهدف عائلة الرباع محمد شمس الدين في كركوك

Date: 2021-07-27 21:59:54
هجوم مسلح يستهدف عائلة الرباع محمد شمس الدين في كركوك

ارتفاع حصيلة جرحى القوات الأمنية في حقل نفطي جنوبي العراق

Date: 2019-11-25 20:40:03
ارتفاع حصيلة جرحى القوات الأمنية في حقل نفطي جنوبي العراق