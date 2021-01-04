مجهولون يُجهزون على موظف في مجلس صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني يوم الاثنين بان مجهولين اغتالوا احد الموظفين في مجلس محافظة صلاح الدين في اطراف الساحل الايسر للشرقاط شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "احد موظفي مجلس صلاح الدين من سكان الساحل الايسر للشرقاط تعرض لحادثة تسليب ومن ثم اغتيال من مجهولين كانوا بصحبته في سيارته الخاصة".

وأشار إلى أن "منفذي الاغتيال استولوا على مبالغ مالية من المجني عليه وسرقوا سيارته ولاذوا بالفرار"، مرجحا ان "الحادث لا تقف وراءه جماعات مرتبطة بداعش".

واضاف ان "القوات الامنية تواصل البحث والتحري عن منفذين جريمة الاغتيال والسطو في اطراف الساحل الايسر للشرقاط".