مجهولون يُجهزون على ضابط استخبارات في كربلاء (تحديث)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمقتل ضابط في استخبارات الداخلية مساء يوم السبت بهجوم شنه مسلحان مجهولان في محافظة كربلاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية اغتالوا النقيب عباس كاظم عبد الواحد الخزعلي ضابط استخبارات قضاء الحر في محافظة كربلاء، مشيرا إلى أنه "منسوب الى مديرية استخبارات ومكافحة الارهاب التابعة للداخلية".

وأضاف أن "عملية الاغتيال تمت في قضاء الحر قرب اسواق المائدة، ونفذت من قبل شخصين ملثمين يركبان دراجة نارية".

وتابع المصدر بالقول، "تمت اصابة الضابط في منطقتي الراس والصدر مما ادى الى مقتله في الحال".