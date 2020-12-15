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مجهولون يُجهزون على صاحب متجر لبيع الخمور في بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-12-15T18:04:20+0000
مجهولون يُجهزون على صاحب متجر لبيع الخمور في بغداد

شفق نيوز/ اغتال مسلحون مجهولون يوم الثلاثاء صاحب متجر لبيع الخمور في العاصمة بغداد وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم المزودة بكواتم للصوت باتجاه صاحب محل لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة جرف النداف ببغداد".

وأضاف أن "صاحب المتجر لقي حتفه على الفور، إضافة إلى إصابة شخص آخر بجروح".

ووقع الحادث بعد ساعات من سلسلة انفجارات بعبوات ناسفة استهدفت متاجر لبيع الخمور في مناطق متفرقة من بغداد.

وتأتي هذه الهجمات غداة تهديد جماعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "أهل المعروف" باستهداف متاجر بيع الخمور في بغداد.

وقالت الجماعة في منشور إنها سبق وان استهدفت تلك المتاجر بكثرة، وان انتشار قوات الأمن بكثافة في محيط متاجر الخمور يحول دون مواصلتها لعملياتها.

ودعت تلك الجماعة، القوات الأمنية، إلى الابتعاد عن تلك المتاجر والنوادي الليلية ليتسنى لها استهدافها.

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