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مجهولون يُجهزون على رجل ويصيبون آخر في ديالى

Category: أمـن

Date: 2020-12-26T15:36:41+0000
مجهولون يُجهزون على رجل ويصيبون آخر في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بديالى يوم الجمعة بمقتل شخص وإصابة آخر بهجوم مسلح لمجهولين في ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مجهولين فتحوا النار على شخصين يستقلان دراجة نارية وسط ناحية ابي صيدا (30 كيلومتراً شمال شرق بعقوبة) ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح نقل على إثرها للمستشفى".

وأكد المصدر أن الحادث يعود لنزاع عشائري في ابي صيدا وان الضحيتين من إحدى العشائر المتنازعة، دون الكشف عن اسمها.

وتشهد ناحية ابي صيدا نزاعات عشائرية واقتتال من مستمر منذ سنوات عدة بسبب ضعف القانون والصراعات السياسية والطائفية.

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