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مجهولون يهاجمون مقر حركة "إمتداد" وسط بابل

Category: أمـن

Date: 2022-07-03T06:02:48+0000
مجهولون يهاجمون مقر حركة "إمتداد" وسط بابل

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة بابل، اليوم الاحد، بتعرض مقر حركة "امتداد" إلى هجوم مسلح وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين هاجموا مقر الحركة وسط الحلة فجر اليوم بالمفرقعات النارية"، لافتا إلى ان " الهجوم لم يسبب اي اضرار مادية او بشرية".

واشار إلى ان "تنفيذ الهجوم جاء بعد ساعات اعلان الحركة سلوك نهج المعارضة في الحكومة المقبلة".

وحركة "إمتداد" تشكيل سياسي انبثقت عن احتجاجات تشرين التي شهدها العراق في العام 2019 ضد استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وتحصلت حركة امتداد على 9 مقاعد في البرلمان العراقي، وأغلب نوابها من الناشطين في ساحات الاحتجاج إلا أنها تعرضت الى انشقاقات أدت إلى إعفاء امينها العام علاء الركابي.

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