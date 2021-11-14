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مجهولون يزرعون عبوة أسفل سيارة لتنفجر على مجموعة من الشباب جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-11-14T20:17:06+0000
مجهولون يزرعون عبوة أسفل سيارة لتنفجر على مجموعة من الشباب جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بسقوط جرحى بانفجار عبوة ناسفة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "مجهولين يستقلون دراجة نارية قاموا بزرع عبوة ناسفة أسفل سيارة متوقفة في شارع عشرين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "العبوة انفجرت وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص بجروح كانوا بالقرب من السيارة".

وأشار المصدر؛ إلى أن "من بين الجرحى رجل دين يدعى حيدر كفاح قاسم يعتقد أنه المستهدف من هذا التفجير".

وبين المصدر، أن "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة المصدر، فيما طوقت قوة أمنية مكان الحادث وقامت بنقل الجرحى إلى المشفى التركي لتلقي العلاج، والمباشرة بفتح بالحادث لمعرفة ملابساته".

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