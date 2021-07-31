مجهولون يهاجمون متظاهرين ويوقعون جريحاً في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، يوم السبت، بسقوط احد المتظاهرين جريحا بتظاهرة تطالب بتحسين الخدمات العامة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "العشرات من أهالي حي الكرامة شمالي مدينة النجف مركز المحافظة، خرجوا في تظاهرة غاضبة تطالب بتحسين الخدمات، وخاصة الكهرباء والماء والمجاري".

وأضاف أن "المتظاهرين اعتبروا بأن حيهم من الأحياء المنكوبة في المحافظة".

وأشار المصدر إلى أن "مجهولين هاجموا المتظاهرين وقاموا بطعن أحدهم بالأسلحة البيضاء بجروح بليغة في منطقة الظهر"، مبينا أن "المصاب في العشرينات من عمره".

وأردف بأن "الهجوم تسبب بتشتت التظاهرة قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار إلى جهة مجهولة".