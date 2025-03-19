مجهولون يهاجمون فتاة نجفية بـ"التيزاب"

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في النجف، اليوم الأربعاء، بأن مجهولين هاجموا فتاة في أحد أسواق مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مجهولين يستقلون دراجة نارية هاجموا فتاة من أهل الكوفة في الثلاثينيات من عمرها عبر سكب مادة التيزاب على وجهها، اثناء التبضع مع ذويها في احد أسواق مدينة النجف مركز المحافظة".

وبين، أن "الهجوم أدى لتشويه وجه الفتاة، حيث نقلت للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم"، موضحا أن "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".