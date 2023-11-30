مجهولون يلقون قنبلة تحمل رسالة تهديد على منزل مدير عام صحة ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الخميس، بتعرض مدير عام صحة محافظة ذي قار جنوبي العراق إلى تهديد مباشر لترك منصبه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين القوا كيساً أسود اللون يحتوي على قنبلة ورسالة تهديد في حديقة منزل مدير عام صحة ذي قار "راشد نجم" الكائن وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأضاف أن رسالة التهديد التي القاها المسلحون تنص فحواها على ضرورة مغادرة "نجم" منصبه فوراً، مشيرا إلى أن القنبلة لم تنفجر.