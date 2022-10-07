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مجهولون ينهبون هواتف نقالة تتجاوز كلفها 70 مليون دينار

Category: أمـن

Date: 2022-10-07T09:09:35+0000
مجهولون ينهبون هواتف نقالة تتجاوز كلفها 70 مليون دينار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الجمعة، بقيام أشخاص مجهولين بسرقة هواتف نقالة من أحد المحال التجارية اطراف بعقوبة تتجاوز كلفها 70 مليون دينار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان لصوصا مجهولين سطوا على محل لبيع الهواتف النقالة في حي المفرق 5 كم غرب بعقوبة وسرقوا أجهزة موبايل تتجاوز كلفها 70 مليون دينار إضافة الى سرقة (هارد) كاميرا المراقبة (DVR ) لمنع كشف الجريمة وتسجيلات الكاميرا.

وأضاف ان قوات الامن اعتقلت عددا من الحراس الليليين المسؤولين عن الحماية والذين يتقاضون اجورا شهرية من أصحاب المحال التجارية، مشيرا الى فتح تحقيق واسع رافقه حملة تفتيش في نقاط التفتيش المحيطة بمكان الحادث لكشف منفذي الجريمة واعتقالهم.

وتتعرض مناطق من ديالى أحيانا لعمليات سطو تنفذها عصابات الجريمة المنظمة لأطماع شخصية وسط مطالبات شعبية بدور أوسع ودعم امني ومادي لمنظومة الحراس الليليين والتي لا تحظى بالدعم الحكومي اللازم.

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