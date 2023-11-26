مجهولون ينفذون سطواً مسلحاً على منزل ويسرقون منه قرابة مليار دينار شرقي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأحد، بتنفيذ مجهولين سطواً مسلحاً على منزل شرقي العاصمة بغداد وسرقة قرابة مليار دينار عراقي منه.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن 5 أشخاص مجهولي الهوية كانوا يحملون أسلحة مختلفة قاموا تنفيذ عملية سطو مسلح على منزل ضمن مدينة الصدر حي جميلة شرقي العاصمة.

وأضاف أن هؤلاء الأشخاص قاموا بسرقة مبلغ مالي قدره ( 700 مليون دينار عراقي و 40 الف دولار ) و لاذو بالفرار الى جهة مجهولة، مشيرا إلى أن المنزل كان خاليا من ساكنيه.