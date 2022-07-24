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مجهولون يمطرون بالرصاص منزل ضابط أمن بعد اعتقاله تاجر مخدرات جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-07-24T16:50:38+0000
مجهولون يمطرون بالرصاص منزل ضابط أمن بعد اعتقاله تاجر مخدرات جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاحد، بأن مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على منزل مدير مكتب مكافحة مخدرات قضاء الرفاعي شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم بعنف على منزل مدير مكتب مكافحة مخدرات قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار المقدم عبدالامير الركابي".

وبين المصدر، ان "التحقيقات الاولية ترجع أسباب الهجوم المسلح على منزل الضابط الأمني إلى قيامه باعتقال احد تجار المخدرات في القضاء قبل 3 ايام ".

وتابع المصدر، ان" الهجوم لم يسفر سوى اضرار مادية فقط في واجهة المنزل، فيما لاذ الجناة بالفرار لجهة مجهولة ".

 

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