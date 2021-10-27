مجهولون يقتلون 7 مدنيين ويحرقون بساتين وعجلات بالهجوم على قرية مجاورة للرشاد بالمقدادية

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى يوم الأربعاء بقيام مجهولين بمهاجمة منازل في قرية نهر الامام المجاورة لقرية الرشاد في قضاء المقدادية في ردة فعل على خلفية الهجوم الذي شنه تنظيم داعش.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن المهاجمين قتلوا نحو 7 أشخاص وأحرقوا بساتين وعجلات.

وأضاف أن قوات من الجيش والشرطة انتشرت في قرية نهر الامام للسيطرة على الموقف ومنع أي حوادث انتقامية، مشيرا إلى أن الأوضاع حاليا هادئة وتحت السيطرة الأمنية.

وكان مصدر طبي قد أبلغ وكالة شفق نيوز، مساء الثلاثاء بأن "حصيلة الهجوم الارهابي على قرية الرشاد قد أوقع 12 ضحية واكثر من 15 جريحا، بينهم نساء".

ووفق مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، فان "مسلحين من داعش هاجموا باسلحة متوسطة وخفيفة تجمعا للشباب في قرية الرشاد ومن ثم اطلقوا النار عشوائيا على المنازل ولاذوا بالفرار".

وكان مصدر امني في محافظة ديالى قد كشف في وقت سابق صباح اليوم تفاصيل حادثة قرية الرشاد في اطراف قضاء المقدادية شمال شرقي المحافظة.

وأفاد المصدر لوكالة شفق نيوز، بأن عناصر داعش اختطفت في وقت سابق 3 مدنيين من منطقة "الهواشة" الرشاد حاليا وطالبت بفدية لاطلاق سراحهم وحددت مكان تسلم الفدية واطلاق سراح المخطوفين في اطراف قرية الرشاد.

وتابع المصدر بالقول "اثناء ذهاب ذوي المخطوفين لتسلم ابنائهم مقابل فدية مالية فتح عناصر داعش النار ما سبب هلعاً للأهالي وهبوا الى مكان الحادث وسقطوا في كمين النيران الكثيفة لعناصر التنظيم ما خلف اكثر من 30 ضحية وجريحا من قبيلة بني تميم قابلة للزيادة".

وأضاف المصدر ان جميع القرى المحيطة بمكان الهجوم مؤمنة بالكامل ولم تشهد أي حادث او هجوما ارهابيا طيلة السنوات الماضية، مبينا ان الهجوم هو الاعنف في ديالى منذ سنوات طويلة.

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد اعلنت، سقوط 11 ضحية جراء الهجوم المسلح الذي شنه داعش على قرية في محافظة ديالى مساء يوم الثلاثاء، في وقت توعد فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بالقصاص من المهاجمين.