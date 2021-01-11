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بعد اغتيالات الشطرة.. مجهولون يقتلون مواطنا في سوق الشيوخ بذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-01-11T06:02:06+0000
بعد اغتيالات الشطرة.. مجهولون يقتلون مواطنا في سوق الشيوخ بذي قار

شفق نيوز/ اقدم مسلحون مجهولون، يوم الاثنين، على قتل شخص في محافظة ذي قار.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الرشاشة باتجاه شخص في قضاء سوق الشيوخ ما أسفر عن مقتله في الحال.

وأضاف المصدر؛ أن قوة من الشرطة توجهت إلى موقع الحادث بعد ورود بلاغ، وقامت بفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة ملابسات الجريمة، فيما قامت بنقل جثة المجني عليه إلى الطب الشرعي بغية تسليمه إلى ذويه.

وكان مصدر أمني، قد أبلغ وكالة شفق نيوز أمس الأحد (10 كانون الثاني 2021)، بأن مسلحين مجهولين فتحوا النار من أسلحتهم على المحامي حيدر جابر العبودي وسط قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار. فيما سبقه بيومين حادث اغتيال نقيب محامي الشطرة علي الحمامي، على يد مجهولين.

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