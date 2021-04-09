مجهولون يقتلون مدنيا وإنقاذ فتاة من محاولة انتحار في بغداد وصلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول يوم الجمعة بمقتل مدني بهجوم مسلح نفذه مجهولون شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه مدني ضمن منطقة البلديات شرقي بغداد مما اسفر عن مقتله في الحال.

وفي حادث آخر تمكنت مفارز قسم الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية بمحافظة صلاح الدين من انقاذ فتاة حاولت الانتحار من فوق جسر بقضاء الشرقاط.

وذكر بيان صادر عن الشرطة المجتمعية انها اقنعت الفتاة بالتنسيق مع القوة الماسكة للأرض بالعدول عن قرار الانتحار.

كما تبين أن لديها مشاكل عائلية وتعاني من انهيار عصبي، وفقا للبيان.

وقالت الشرطة المجتمعية إنها قدمت الدعم النفسي والمعنوي لها وتم تسليمها الى قسم شرطة الشرقاط لإكمال الإجراءات القانونية الأصولية بحقها .