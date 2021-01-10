مجهولون يقتلون ثلاثة أشخاص ويحرقون جثثهم داخل عجلتهم في الانبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في الانبار، يوم الاحد، بأن مجهولين قتلوا ثلاثة أشخاص وأحرقوا جثثهم داخل عجلة غربي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين قتلوا ثلاثة أشخاص داخل عجلة من طراز جارجر، وذلك على طريق الرطبة باتجاه قضاء الرمادي مركز محافظة"، مبيناً أن "الجثث لأشخاص مجهولي الهوية وقد وجدت متفحمة".

وأوضح المصدر، أنه "لم يتم التأكد من هوية القتلى، وذلك بسبب احتراقهم داخل العجلة، كما لم يتم التوصل إلى سبب الحادث حتى اللحظة".

وأوضح المصدر، أن التحقيقات الاولية استبعدت أن يكون الحادث إرهابياً، كون المنطقة مسيطر عليها أمنيا من قبل قوات الجيش العراقي".