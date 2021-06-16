مجهولون يفجرون 9 أبراج للطاقة ويتسببون بانقطاع الكهرباء عن 3 محافظات

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الاربعاء، بقيام مجهولين بتفجير 9 أبراج للطاقة الكهربائية، مشيرا الى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين فجروا بعبوات ناسفة 8 ابراج للطاقة تربط الشرقاط وبيجي شمالي صلاح الدين بمنطقة القيارة في نينوى بعد يومين من اصلاحها من قبل كوادر صيانة الشبكات الكهربائي".

واكد المصدر "تفجير برج تاسع للطاقة بين ناحية مكيشيفة وقضاء سامراء جنوب شرق تكريت".

واشار الى ان "التفجيرات تسببت بانقطاع التيار الكهربائي في المناطق المذكورة انفا ولم تتضح الجهات المنفذة لعمليات التفجير والتخريب"، عازيا اسباب التفجير الى "انعدام الحماية الامنية للابراج الناقلة".

وتستهدف عناصر داعش وعصابات تخريبية مرتبطة ببعض الجهات ابراج نقل الطاقة في المحافظات الساخنة ديالى وكركوك وصلاح الدين بشكل متواصل لوقوعها خارج الحماية الامنية.