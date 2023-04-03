مجهولون يفتحون النار على مسؤول محلي جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ميسان جنوبي العراق، يوم الاثنين، بتعرض مسؤول محلي في المحافظة الى محاولة اغتيال.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا النار على معاون مدير بلدية العمارة المهندس علي حميد في منطقة حي الخليج وسط المدينة، واصابوه بجروح بليغة نقل على اثرها الى المستشفى".

وأشار الى ان "المهندس حميد اصيب بـ4 طلقات نتيجة الهجوم المسلح، فيما لاذ الجناة بالفرار لجهة مجهولة الهوية، لافتاً الى ان "حالته حرجة".