البصرة.. مجهولون يفتحون النار على صالون حلاقة وانتحار شرطي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بأن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا النار، مساء الثلاثاء، على صالون رجالي للحلاقة ومختبر للأمراض والجراحة وسط مدينة البصرة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الهجوم أسفر عن إصابة صاحب الصالون بجروح طفيفة ومواطن صادف مروره أثناء وقوع الحادث، إلى جانب أضرار مادية في المتاجر القريبة".

وأضاف أن "القوات الامنية تجري تحقيقاً في الحادث لمعرفة أسباب الهجوم والأشخاص الذين يقفون خلفه".

وفي تطور منفصل، أقدم منتسب في شرطة النفط على الانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل الدائرة التي يعمل فيها شمالي البصرة،

وقال المصدر إن "أسباب الانتحار مازالت مجهولة حتى الان، وتجري قوات الامن تحقيقا في الحادث لمعرفة اسباب ودوافع الانتحار".