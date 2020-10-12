سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

مجهولون يفتحون النار على شيخ قبيلة في ديالى

Category: أمـن

Date: 2020-10-12T18:55:33+0000
مجهولون يفتحون النار على شيخ قبيلة في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بتعرض شيخ قبيلة إلى محاولة اغتيال يوم الاثنين من قبل مسلحين مجهولين في محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "أحد شيوخ العشائر أصيب بجروح متفاوتة جراء تعرضه لاطلاق نار من قبل مجهولين في اطراف ناحية الوجيهية" الواقعة على بعد ٢٥ كم شمال شرق بعقوبة. 

وأضاف المصدر أن "قوات الامن نقلت المصاب الى مستشفى بعقوبة لتلقي العلاجات اللازمة، وفتحت تحقيقا لكشف اسباب وملابسات الحادث".

وفي ناحية ابي صيدا (٣٠ كم شمال شرق بعقوبة)، انفجرت عبوة ناسفة امام احد المنازل في منطقة الحي العسكري في اطراف الناحية، دون اي اصابات او خسائر بشربة باستثناء اضرار مادية، وفق المصدر ذاته.


related

قوة "غير معروفة" تداهم منزل ناشط مدني شارك بتظاهرات في ديالى

Date: 2020-08-15 10:17:58
قوة "غير معروفة" تداهم منزل ناشط مدني شارك بتظاهرات في ديالى

ديالى.. عمليات تفتيش بـ9 قرى لتعزيز الأمن والاستقرار

Date: 2020-09-19 08:53:07
ديالى.. عمليات تفتيش بـ9 قرى لتعزيز الأمن والاستقرار

انطلاق عملية أمنية مشتركة بين محافظتين وحدود اقليم كوردستان

Date: 2020-07-26 04:28:26
انطلاق عملية أمنية مشتركة بين محافظتين وحدود اقليم كوردستان

تعزيزات أمنية لتفادي نزوح سكان قرية عراقية بعد هجوم دامٍ

Date: 2020-09-01 07:15:48
تعزيزات أمنية لتفادي نزوح سكان قرية عراقية بعد هجوم دامٍ

صلاح الدين.. مطالبة بحسم ملف 2800 مقاتل عشائري

Date: 2020-08-22 17:08:57
صلاح الدين.. مطالبة بحسم ملف 2800 مقاتل عشائري

مصرع وإصابة 8 أشخاص بحادثي سير في ديالى

Date: 2020-09-26 07:39:54
مصرع وإصابة 8 أشخاص بحادثي سير في ديالى

منظمة بريطانية ترفع ألغام داعش من إحدى بلدات العراق

Date: 2020-08-06 11:55:03
منظمة بريطانية ترفع ألغام داعش من إحدى بلدات العراق

نجاة ضابط رفيع بشرطة ديالى من محاولة اغتيال

Date: 2020-09-10 09:07:24
نجاة ضابط رفيع بشرطة ديالى من محاولة اغتيال