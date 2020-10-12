مجهولون يفتحون النار على شيخ قبيلة في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بتعرض شيخ قبيلة إلى محاولة اغتيال يوم الاثنين من قبل مسلحين مجهولين في محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "أحد شيوخ العشائر أصيب بجروح متفاوتة جراء تعرضه لاطلاق نار من قبل مجهولين في اطراف ناحية الوجيهية" الواقعة على بعد ٢٥ كم شمال شرق بعقوبة.

وأضاف المصدر أن "قوات الامن نقلت المصاب الى مستشفى بعقوبة لتلقي العلاجات اللازمة، وفتحت تحقيقا لكشف اسباب وملابسات الحادث".

وفي ناحية ابي صيدا (٣٠ كم شمال شرق بعقوبة)، انفجرت عبوة ناسفة امام احد المنازل في منطقة الحي العسكري في اطراف الناحية، دون اي اصابات او خسائر بشربة باستثناء اضرار مادية، وفق المصدر ذاته.



