سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

مجهولون يغتالون ناشطا باحتجاجات "تشرين" في بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-12-15T15:51:29+0000
مجهولون يغتالون ناشطا باحتجاجات "تشرين" في بغداد

شفق نيوز/ أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز بأن مجهولين اغتالوا ناشطا في الاحتجاجات يوم الثلاثاء في العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الناشط في التظاهرات صلاح العراقي في منطقة بغداد الجديدة".

وأضاف أن "العراقي فارق الحياة في مستشفى الشيخ زايد".

وأشار المصدر إلى أن المسلحين كانوا يستقلون سيارة من نوع "سوناتا" تحمل لوحة أرقام باسم محافظة دهوك.

وأعلنت الحكومة العراقية في أغسطس/آب الماضي، مقتل 560 متظاهرا وعنصر أمن خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن العراق المختلفة بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، انطلق الحراك الشعبي بالعراق، ضد الطبقة السياسية الفاسدة والأوضاع المعيشية المتردية.

related

مجهولون يغتالون عميداً سابقاً بالداخلية ينشط باحتجاجات بغداد.. صور +18

Date: 2020-11-06 17:15:25
مجهولون يغتالون عميداً سابقاً بالداخلية ينشط باحتجاجات بغداد.. صور +18

مصدر يكشف حقيقة اغتيال ناشط في بغداد

Date: 2020-08-21 20:53:49
مصدر يكشف حقيقة اغتيال ناشط في بغداد

اصابات بصفوف المحتجين بمواجهات مع الامن واغتيال استاذ جامعي في العراق

Date: 2020-01-28 13:31:38
اصابات بصفوف المحتجين بمواجهات مع الامن واغتيال استاذ جامعي في العراق

اغتيال رجل دين شيعي بـ"خدعة" مجلس حسيني

Date: 2019-09-09 14:59:26
اغتيال رجل دين شيعي بـ"خدعة" مجلس حسيني

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

بعد مضي اشهر .. القبض على قتلة صحفي في بغداد

Date: 2020-05-21 17:54:33
بعد مضي اشهر .. القبض على قتلة صحفي في بغداد

مسلحون ينهالون على ناشط طعناً بالسكاكين وسط بغداد

Date: 2020-12-11 14:33:22
مسلحون ينهالون على ناشط طعناً بالسكاكين وسط بغداد

محاولات إغتيال جديدة تطال ناشطين بإحتجاجات العراق

Date: 2020-12-05 05:23:00
محاولات إغتيال جديدة تطال ناشطين بإحتجاجات العراق