مجهولون يغتالون ناشطا باحتجاجات "تشرين" في بغداد

شفق نيوز/ أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز بأن مجهولين اغتالوا ناشطا في الاحتجاجات يوم الثلاثاء في العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الناشط في التظاهرات صلاح العراقي في منطقة بغداد الجديدة".

وأضاف أن "العراقي فارق الحياة في مستشفى الشيخ زايد".

وأشار المصدر إلى أن المسلحين كانوا يستقلون سيارة من نوع "سوناتا" تحمل لوحة أرقام باسم محافظة دهوك.

وأعلنت الحكومة العراقية في أغسطس/آب الماضي، مقتل 560 متظاهرا وعنصر أمن خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن العراق المختلفة بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، انطلق الحراك الشعبي بالعراق، ضد الطبقة السياسية الفاسدة والأوضاع المعيشية المتردية.