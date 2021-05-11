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مجهولون يغتالون مواطنا في الناصرية والعثور على جثة مجهولة ببغداد

Category: أمـن

Date: 2021-05-11T09:04:13+0000
مجهولون يغتالون مواطنا في الناصرية والعثور على جثة مجهولة ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، باغتيال احد المواطنين جنوبي مدينة الناصرية، فيما عثرت قوة أمنية على جثة مجهولة الهوية جنوبي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "مسلحين مجهولين يستقلون عجلة صالون نفذوا هجوما مسلحا على احد المواطنين في قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة".

وبين المصدر، أن "المجنى عليه أصيب في بادئ الأمر بإصابة خطيرة نتيجة الهجوم، وتم نقله للمشفى لغرض العلاج، لكنه توفي هناك لعدم القدرة على إسعافه من قبل الأطباء".

وفي العاصمة بغداد؛ عثرت قوة امنية على جثة رجل مجهول الهوية مرمية باحدى الساحات ضمن قضاء المدائن، وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن الجثة بدت عليها اثار طعنات سكين.

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