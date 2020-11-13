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مجهولون يغتالون منتسباً بالحشد الشعبي في كركوك

Category: أمـن

Date: 2020-11-13T10:01:06+0000
مجهولون يغتالون منتسباً بالحشد الشعبي في كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في كركوك اليوم الجمعة  ان مسلحين مجهولين اغتالوا احد منتسبي الحشد الشعبي في اطراف مدينة كركوك.

 وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين يستقلون دراجة نارية اطلقوا النار على منتسب في لواء 56 من الحشد الشعبي امام منزله في اطراف حي القادسية في كركوك ما اسفر عن مقتله بالحال".

واضاف المصدر ان "قوة امنية حضرت مكان الحادث ونقلت الجثة الى الطب العدلي فيما تم فتح تحقيق امني لكشف ملابسات الحادث".

وتشهد كركوك واطرافها عمليات اغتيال واستهداف لعناصر امنية وشخصيات حكومية غالبا ما تنفذها عناصر مرتبطة بتنظيم داعش.

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