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مجهولون يغتالون مشرفاً تربوياً في ميسان

Category: أمـن

Date: 2022-01-31T16:19:35+0000
مجهولون يغتالون مشرفاً تربوياً في ميسان

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في ميسان، مساء اليوم الاثنين، بمقتل مشرف تربوي بهجوم مسلح وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مسحلين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على مشرف تربوي متقاعد واردوه قتيلا في  حي المعلمين الجديد وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان".

واشار الى ان "الجناة لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة بعد تنفيذ الهجوم، فيما طوقت قوة أمنية مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لاكمال الإجراءات القانونية لها".

ومساء يوم أمس الأول السبت، أبلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، بأن "مجهولين يستقلون عجلة مدنية أطلقوا النار على امرأة في منطقة الشبانة وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، ما اسفر عن مقتلها في الحال".

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