مجهولون يغتالون عنصراً بارزاً في سرايا السلام بميسان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ميسان، يوم الأحد، بمقتل قيادي بارز في سرايا السلام، الجناح العسكري للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، فيما لقيت طفلة مصرعها بحريق اندلع في مدينة البصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المسلحين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه القيادي الصدري داخل سيارته امام مبنى شركة نفط ميسان، ما أدى إلى مقتله على الفور ولاذوا بالفرار.

واشار الى ان دوريات الشرطة وصلت لمكان الحادث وتم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته ومن نفذوا الجريمة.

وفي البصرة، أبلغ مصدر في شرطة المحافظة وكالة شفق نيوز، ان طفلة قضت جراء اندلاع حريق بكرفان سكني في منطقة دور النفط وسط المحافظة.

وبين أن الحريق اندلع نتيجة تماس كهربائي بمفاتيح التشغيل الرئيسية، مشيرا الى ان الكرفان مشيد من مادة (السندويج بنل) ما ادى الى انتشار الحريق بصورة سريعة ولكن فرق الدفاع المدني منعت امتداده إلى المنازل المجاورة.