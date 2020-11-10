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مجهولون يغتالون رئيس المجلس العراقي للاجئين

Category: أمـن

Date: 2020-11-10T16:50:53+0000
مجهولون يغتالون رئيس المجلس العراقي للاجئين

شفق نيوز/ أقدام مسلحون مجهولون على قتل سليمان محمد الحمادي، رئيس المجلس العراقي للاجئين في مخيم الهول شمال شرقي سوريا.

ونقلت وسائل إعلام محلية في الإدارة الذاتية الكوردية في سوريا عن مصادر لم تسمها، أن الحمادي المعروف بـ (أبو عزام السبعاوي) قُتل أمام خيمته في القطاع الأول بالمخيم أمس الاثنين، عبر طلقات نارية أفرغها مجهولون بجسده قبل أن يلوذوا بالفرار.

وباشرت الجهات الأمنية تحقيقاً للكشف عن تفاصيل الحادثة، ولم تتمكن إلى الآن من معرفة الفاعلين.

ويبلغ الحمادي 60 عاماً وينحدر من مدينة الموصل العراقية، وصل إلى مخيم الهول رفقة عائلته أواخر عام 2017 إبان المعارك بين الجيش العراقي وتنظيم داعش.

وكان الحمادي يرأس المجلس العراقي للاجئين في مخيم الهول، وهو مجلس أسسته إدارة المخيم لإدارة شؤون القاطنين فيه من الجنسية العراقية.

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