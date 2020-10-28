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مجهولون يغتالون جندياً بديالى.. والإطاحة بداعشي "خطير" في كركوك

Category: أمـن

Date: 2020-10-28T19:49:37+0000
مجهولون يغتالون جندياً بديالى.. والإطاحة بداعشي "خطير" في كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى يوم الاربعاء بان مجهولين اغتالوا منتسبا في الجيش في اطراف ناحية الوجيهية على بعد 25 كم شمال شرق بعقوبة.

 وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية اطلقوا النار على منتسب في الجيش بعد عودته من حفل زفاف في أطراف ناحية الوجيهية ما اسفر عن مقتله في الحال".

 واضاف، أن قوة أمنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف اسبابه وملابساته.

وفي تطور منفصل، قالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إنه "بناءً على معلومات دقيقة من جهاز المخابرات في كركوك، تمكنت قوة من اللواء ٦١ - الفرقة الخاصة من القاء القبض على ارهابي يعمل كعنصر استخباري خطير في عصابات داعـش".

وأضافت أنه "مسؤول عن جمع المعلومات الاستخبارية عن القوات الأمنية، كما يعمل على اثارة الفتن بين الطوائف والاعراق في محافظة كركوك، وقد جرى تسليمه لجهة الطلب لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".


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