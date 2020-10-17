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مجهولون يعدمون 8 شبان رمياً بالرصاص في صلاح الدين.. صور

Category: أمـن

Date: 2020-10-17T12:33:22+0000
مجهولون يعدمون 8 شبان رمياً بالرصاص في صلاح الدين.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بقيام مجهولين يوم السبت بإعدام ثمانية شبان رميا بالرصاص وفقدان أثر أربعة آخرين في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين أعدموا ثمانية شبان رميا بالرصاص دون معرفة الأسباب في قرية الفرحانية التابعة لقضاء بلد".

وأضاف المصدر أن أربعة شباناً آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

في الأثناء، اتهم المركز العراقي لتوثيق جراء الحرب مقاتلي فصيل "عصائب أهل الحق" بالوقوف وراء الهجوم، وقال إن عدد الضحايا 12 مدنياً.

وقال المركز في بيان نشرته على صفحته في فيسبوك، إن "ميليشيا مسلحة تنتمي إلى عصائب أهل الحق قتلت 12 مدنيا بينهم 4 أطفال بحملة دهم فجر اليوم في قضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين".

وأضاف المركز أن "المغدورين هم من أبناء عشيرة الرفيعات وعشيرة الجيسات".



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