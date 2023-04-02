مجهولون يعدمون شاباً وسط الكوفة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في النجف، اليوم الأحد، بأن شابا قتل بطريقة بشعة بقضاء الكوفة شمال شرق المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "مجهولين قاموا بتنفيذ اعدام ميداني لشاب يبلغ من العمر 21 عاما بعدما أطلقوا النار عليه في رأسه واردوه قتيلاً على الفور وذلك قرب المسبح الهولندي بقضاء الكوفة، 10 كم شمال شرق النجف".

وبين المصدر، ان "أسباب الجريمة ما تزال غامضة، فيما لاذ الجناة بالفرار إلى جهة مجهولة، حيث نقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية".