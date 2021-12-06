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مجهولون يطلقون قذيفة "آر بي جي" على دورية للشرطة في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-12-06T19:32:44+0000
مجهولون يطلقون قذيفة "آر بي جي" على دورية للشرطة في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بذي قار، بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار من أسلحة رشاشة وقذيفة "آر بي جي" على دورية للشرطة شمالي المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بان "مجهولين قاموا بمهاجمة دورية امنية بناحية السابلة التابعة لقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، حيث كانت الدورية ترابط قرب مشروع مائي تم اغلاقه اليوم بسبب التجاوزات الحاصلة فيه، بناءً على اوامر صادرة من وزارة الموارد المائية ".

وبين المصدر، ان "المهاجمين أطلقوا النار من أسلحة (بي كي سي) وكذلك أطلقوا قذيفة ار بي جي 7 على دورية الشرطة، إلا أنهم أخطأوا الهدف وسقطت القذيفة بالقرب من أفراد الدورية".

وأشار المصدر إلى أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وبدأت حملة تمشيط بحثا عن المهاجمين كما فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته والجهات التي تقف خلفه".

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