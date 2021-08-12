مجهولون يطلقون صواريخ على معسكر يضم قوات تركية في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في نينوى، مساء اليوم الخميس، باستهداف معسكر زليكان الذي تتواجد فيه قوات تركية بقصف صاروخي، من قبل جهة مجهولة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان أربعة صواريخ سقطت في محيط معسكر زليكان شمال مدينة الموصل، الذي تتواجد فيه القوات التركية، ولم يُعرف ما إذا كانت هناك خسائر مادية أو إصابات بشرية.

واشار الى ان هذا ثاني استهداف للمعسكر بعد اكثر من ثلاثة أشهر حين تعرض لقصف صاروخي.

وتعرض معسكر زليكان مساء يوم 14 نيسان/ ابريل الماضي لقصف بثلاثة صواريخ سقطت في محيطه.

وابلغ مصدر أمني رفيع المستوى في حينها، وكالة شفق نيوز، بأن "القوات الأمنية عثرت على مصدر الصواريخ التي استهدفت معسكر زليكان، بالقرب من قرى بايبوغ وتل يابس في منطقة الشلالات الواقعة شمال شرق الموصل".

وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية عثرت على خمس منصات لإطلاق الصواريخ في المنطقة المذكورة".