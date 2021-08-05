إطلاق نار من منزل قائد صحوة على أفراد الشرطة ببغداد (تحديث)

شفق نيوز/ أطلق مسلحون، مساء يوم الخميس، النار على أفراد الشرطة ما تسبب بسقوط جريحين في هجوم قد يكون "إرهابياً"، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين أطلقوا النار على دورية للشرطة في منطقة عرب جبور التابعة للدورة جنوبي بغداد".

وأضاف أن شرطيين اثنين أصيبا بجروح جراء الهجوم.

وفي تفاصيل الحادث، أوضح المصدر أن دورية لشرطة النجدة سلمت مخالفاً إلى مركز شرطة منطقة عرب جبور لأنه كان يحمل سلاحا غير مرخص.

وتابع المصدر بالقول، "عندما خرجت الدورية بعد تسليم المخالف إلى الشارع الرئيسي في منطقة عرب جبور تعرضت إلى اطلاق نار من جهة بيت المخالف، وهو بيت مسؤول الصحوة بالمنطقة".

وأردف المصدر بأن "قائد شرطة بغداد متواجد حاليا في محل الحادث".