مجهولون يضرمون النار في مسجد بديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى يوم الاثنين، بأن مجهولين أضرموا النار في مسجد شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان مجهولين أضرموا النيران في مسجد في منطقة (كسيرات) التابعة لقضاء بلدروز (30 كم شرق بعقوبة) ما سبب أضرارا مادية جسيمة دون اي خسائر او إصابات بشرية.

واضاف ان فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث.

وتشهد ديالى بين الحين والآخر حرائق تستهدف المساجد بسبب حوادث عرضية او مفتعلة لدواع مختلفة.