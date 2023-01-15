مجهولون يسطون على مرقد ديني وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بأن مجهولين اقتحموا مرقداً دينياً وسط العاصمة بغداد، وسرقوا امولاً منه.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن مجموعة أشخاص مجهولي الهوية أقدموا، اليوم، على كسر أحد شبابيك مرقد الشيخ جنيد البغدادي ضمن منطقة العلاوي، وسط بغداد، وقاموا بسرقة مبلغ مالي غير معلوم.

وأوضح أن السراق لاذوا بالفرار الى منطقة مجهولة، مشيرا الى فتح تحقيق بالحادث من قبل الأجهزة الأمنية.

ويعتبر جامع ومرقد الشيخ جنيد، من مساجد العراق التراثية والأثرية في بغداد، ويعود إلى عهد الخليفة العباسي المأمون، وتم تعميرهُ وتوسعة بنائه في عهد المملكة العراقية من قبل الملك غازي، وفي عام 1980، أعيد بناؤه من جديد