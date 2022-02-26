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مجهولون يسطون على محل صيرفة لمسؤول محلي سابق ويصيبون ابنه

Category: أمـن

Date: 2022-02-26T17:37:13+0000
مجهولون يسطون على محل صيرفة لمسؤول محلي سابق ويصيبون ابنه

شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي سابق في ديالى بتعرض مكت صيرفة عائد له الى عملية سطو وهجوم اسفر عن إصابة نجله وسرقة مبالغ مالية وأجهزة صرف الكتروني.

وقال قحطان البياتي عضو مجلس بعقوبة المنحل لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين اثنين يستقلان دراجتين ناريتين قاما بالسطو على محله للصيرفة في منطقة كاطون الرازي غربي بعقوبة واطلقا النار على نجله ما تسبب باصابته بساقه وسرقا مبالغ مالية وجهازين للصرف الالي.

وأضاف ان المهاجمين لاذا بالفرار، وان الأجهزة الأمنية والاستخبارية تواصل ملاحقتهما، فيما نقل ابنه الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

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