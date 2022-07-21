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سرقة 300 مليون دينار عراقي من مذخر أدوية واحباط محاولة اختطاف طفلين جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-07-21T11:58:10+0000
سرقة 300 مليون دينار عراقي من مذخر أدوية واحباط محاولة اختطاف طفلين جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الخميس، بسرقة مئات ملايين الدنانير من مذخر لبيع الأدوية وسط مدينة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مجهولين أقدموا على سرقة (300) مليون دينار عراقي من مذخر أدوية الخضراء في شارع الوفود وسط محافظة البصرة وهربوا الى جهة مجهولة.

في غضون ذلك قال مصدر أمني آخر، إن القوات الأمنية تمكنت من القبض على امرأة متسولة قامت بمحاولة خطف طفلين في قضاء المجد في محافظة المثنى

وأشار إلى أنه تم إنقاذ الطفلين قبل أن تتم عملية الخطف، فيما تم سليم المرأة المتسولة الى مركز الشرطة للتحقيق معها.

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