مجهولون يسرقون "حسينية" وسط الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ذي قار، جنوبي العراق، يوم الخميس، بسرقة احد الجوامع الحسينية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مجهولين قاموا، ليلة امس، بالسطو على جامع وحسينية مجمع المدينة السكني، وسط مدينة الناصرية، وسرقة أجهزة تبريد عملاقة للجامع والبالغ عددهن (3 سبالت)".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وباشرت بفتح تحقيق في ملابساته، ومتابعة كاميرات المراقبة في حال وجودها، ومحاولة التعرف على الجناة".

وفي الناصرية أيضاً، "فشلت فتاة دون العشرين من عمرها في محاولة الانتحار شنقاً داخل منزلها في منطقة القرية العصرية شمالي المدينة".

وبحسب مصدر أمني، فأن "الفتاة تم نقلها إلى المستشفى وهي فاقدة للوعي نتيجة عملية الانتحار".