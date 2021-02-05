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مجهولون يستهدفون مقر الحزب الشيوعي في النجف بهجوم مسلح

Category: أمـن

Date: 2021-02-05T08:48:00+0000
مجهولون يستهدفون مقر الحزب الشيوعي في النجف بهجوم مسلح

شفق نيوز/ تعرض مقر الحزب الشيوعي العراقي في محافظة النجف، يوم الجمعة، لهجوم بالقنابل الحارقة والرصاص الحي من قبل مسلحين مجهولين، من دون أن يسفر عن خسائر بشرية.

وذكر الحزب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مقره في النجف تعرض فجر اليوم، "لهجوم بقنابل المولوتوف وإطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين. وفي الوقت الذي ندين فيه ونستنكر هذه الفعلة الجبانة، نؤكد بقاءنا على طريق الشعب لتحقيق التغيير الشامل والخلاص من سلطة الفساد والفاسدين والقتلة المأجورين".

وطالب الحكومة "بضرورة حصر السلاح بيد الدولة وتفعيل قانون الأحزاب النافذ وضبط الأمن كمقدمة واجبة لإجراء الانتخابات القادمة"، مشيداَ "بالاستجابة السريعة للقوات الأمنية وفرق الدفاع المدني في المحافظة ونطالبها بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة".

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