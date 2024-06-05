مجهولون يستهدفون معهد "كامبرج" جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الأربعاء، باستهداف معهد "كامبرج" البريطاني التعليمي بمحافظة الديوانية جنوبي البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين استهدفوا معهد "كامبرج" برمانة صوتية في الديوانية فجر اليوم مما أسفر عن إصابة أحد حراس المبنى بجروح مختلفة.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس الثلاثاء، إلقاء القبض على متهمين بمهاجمة المطاعم في و معهد كامبرج التعليمي وشركة كاتربيلر العاصمة بغداد وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، معربة عن أسفها على انتماء بعض المتهمين إلى جهاز أمني وقيامهم بتلك الاعمال "التخريبية" بحجة استهداف المصالح الامريكية.