مجهولون يستقلون دراجة نارية يُجهزون على مدني بديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى بان مسلحين مجهولين اغتالوا مدنيا يوم الجمعة وسط مركز قضاء المقدادية الواقع على بعد 40 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية اطلقوا النار على مدني يعمل مدرسا في حي المعلمين وسط قضاء المقدادية، ما أدى لمقتله على الفور، فيما لاذ المهاجمون بالفرار".

وتابع المصدر أن "القوات الامنية فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث"، مبينا أن "دوافع الحادث لم تتضح فيما إذا كانت إرهابية أو جنائية".

ويشهد قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى حوادث اغتيالات بين الحين والآخر، غالبا ما تقف وراءها عناصر مرتبطة بداعش أو لثأرات عشائرية او نزاعات شخصية.