مجهولون يرشقون منزل برلماني عراقي بوابل من الرصاص في بغداد

شفق نيوز/ افادت الشرطة العراقية، يوم السبت، بتعرض منزل عضو في مجلس النواب العراقي إلى إطلاق نار وذلك في العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر في الشرطة وكالة شفق نيوز، بأن عجلة مجهولة الهوية ومن فوق مجسر الوليد جنوبي بغداد اقدمت على اطلاق النار على منزل النائب "سردي المحياوي" ضمن منطقة الكفاءات دون إصابات بشرية تُذكر.

ويأتي هذا الحادث بعد يومين من نجاة عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب ملا كريم شكور من محاولة اغتيال تعرض لها في قضاء طوز خورماتو شرقي محافظة صلاح الدين.