مجهولون يردون"حارس مولدة" قتيلاً وانتحار مراهق في ميسان

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، يوم السبت، بمقتل شخص يعمل حارساً بمولدة كهرباء وسط العمارة مركز المحافظة، التي شهدت حالة انتحار لمراهق.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على مواطن يعمل حارس بمولدة كهرباء بمنطقة القادسية وسط مدينة العمارة مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "الجناة لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، فيما طوقت الأجهزة الامنية مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

في السياق، قال مصدر طبي لوكالة شفق نيوز:، إن "شخصاً يبلغ من العمر 15 عاما اقدم على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل منزله بقضاء المجر بمحافظة ميسان، دون معرفة دوافع الانتحار".